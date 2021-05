Kastrácia/ sterilizácia mačiek

V tomto článku by som sa rada venovala tomu, ako kastrácia/ sterilizácia prebieha, ako na pooperačnú starostlivosť (na, čo sa pripraviť), na, čo je dobrá kastrácia/ sterilizácia a, čo môže hroziť mačkám pri nekastovaní.

Čo je to kastrácia/ sterilizácia a, ako prebieha prebieha?

Kastrácia u kocúrov je v podstate odstránenie semenníkov chirurgickým zákrokom. Odstraňujú sa už zmienené semenníky, nadsemenníky a aj časť semenovodov. Tento zákrok je podstatne jednoduchší ako u mačky (samice). Kocúrovi v narkóze veterinár alebo veterinárny asistent oholí oblasť mieška. Skalpelom sa spravia dva malé rezy, z ktorých sa odstránia samčie pohlavné orgány. Následne nastáva vnútorné šitie aby kocúr nevykrvácal a vonkajšia rana sa vyčistí a o túto drobnú ranu sa kocúr zväčša postará sám. Ranu si vylizuje.

Sterilizácia mačiek je ťažší zákrok. Je to chirurgický zákrok, pri ktorom sa odstráni maternica, vaječníky a vajcovody. Táto operácia sa vykonáva v celkovej anestézii. Najprv sa vyholí oblasť brucha a nasleduje rez cez brucho, odkiaľ veterinár odstráni samičie pohlavné orgány. Tento rez následne zašije buď vstrebateľnými stehmi alebo obyčajnými, pri ktorých je potrebné vybratie stehov o niekoľko dní, väčšinou je to 10 dní. Po celej operácii Vám veterinár môže mačku odovzdať ešte v spánku alebo už prebraté, ale oblbnuté. Mne veterinár dal aj lieky na 5 dní proti bolesti. Predpokladám, že to je bežná vec u všetkých.

Samotná operácia trvá u kocúrov približne 15-20 minút. U mačiek približne 30-40 minút. Moje dve mačky tam boli spolu hodinu a pol. Ceny sa pohybujú naozaj veľmi rôzne. Čo som si robila prehľad na internete, tak väčšinou u mačky to vychádza okolo 40 – 120 eur. U kocúrov to je výrazne lacnejšie, ale o to som sa už ja osobne nezaujímala.

Pooperačná starostlivosť

Táto časť celého procesu bola pre mňa asi najviac stresujúca, nakoľko poznám chovanie mojich mačiek a viem, že kľudový režim im nič nehovorí.

Po celom zákroku som mačky dostala prebraté, ale oblbnuté. Plánovala som ich celú noc nechať vo veľkej prepravke z dôvodu toho, aby si náhodou niečo neurobili, keďže sa tak trochu motali. No, Nancy sa z tohto oblbnutia prebrala oveľa skôr, ako som očakávala, a tak som musela vymyslieť, čo urobiť, aby mohla ísť na mačací záchod. Spojila som teda, prepravku s krabicou a záchodom, z čoho vznikol tunel a aj viac priestoru. Nancy bola plná energie, zatiaľ, čo Ramonka bola ešte pod vplyvom liekov oblbnutá. S Nancynou sa mi vyskytol problém, a to taký, že začala vrčať po svojej rane a aj po Ramone. Nejako sme prežili celú noc bez ujmy na zdraví a večer sme šli znovu k veterinárovi, aby skontroloval či je rana v poriadku, keďže si po nej vrčala, lízala ju neustále a zo začiatku si chcela aj vyhrýzť stehy, čo ju našťastie prešlo. Ako môj tip a rada, skúste si dopredu pre istotu zaobstarať buď golier alebo pooperačné oblečenie. Ja som sa tieto dve veci snažila zohnať po celom meste, ale žiaľ márne. Ak, by ste sa ocitli v rovnakej situácii, postačí na mačku navliecť aj prestrihnutú ponožku, alebo ju obmotať obväzom/ trojrohou šatkou, no tieto alternatívy na mačke veľmi zle držia, a tak si to vyžaduje neustále kontrolovanie. Ramonka si po pár dňoch našla stehy a chcela si ich vybrať, tak som to riešila obväzom a šatkou.

Ďalšie dni boli kľudnejšie. Nakoľko po sebe vrčali a viem, že, keby sú obe pustené, tak by sa naháňali a pobili by sa, tak som každú zavrela do samostatnej klietky (priestranné klietky, kde mali priestor na ležanie – oddych, misky s vodou, jedlom a aj mačací záchod). Takto boli pokým nedobrali lieky na bolesť a rana sa im nezačala hojiť. Boli to dni plné stresu, či si nezačnú hrýzť ranu, ale našťastie nie.

Moja starostlivosť o rany spočívala v tom, že približne 2x za deň som im na rany nastriekala koloidné striebro (pre mňa aj moje zvieratá najlepšia voľba pri liečení čohokoľvek) a okrem toho som im občas ranu pretrela, aj uvareným, vychladnutým čajom z repíku. S ranami sa absolútne nič nestalo. Nemokvali, nezapálili sa nič. Akurát Nancynke pekne a rýchlo zliezla chrasta, ktorá sa jej vytvorila.

Na desiaty deň sme boli na vybratí stehov a rany majú v podstate už úplne zahojené, len ešte musí na bruchu každej dorásť srsť a jazvy sa musia trochu vstrebať.

Nancy a Ramona po sterilizácii (Lucia Veselá)

Na, čo je dobrá kastrácia/ sterilizácia mačiek a, čo môže hroziť mačkám po zdravotnej stránke pri prípadnom nekastrovaní/ nesterilizovaní?

Kastrácia/ sterilizácia mačiek je dobrá, preto, aby sme zabránili nechcenému okoteniu sa mačiek. Mačka má ruju často (udáva sa 2-3x do roka, skutočnosť môže byť však úplne iná). Počas ruje dochádza k oplodneniu samičky (mačky) samcom (kocúrom) a následne je mačka kotná. Kľudne aj 2-3x do roka. Pre mačky to je vyčerpávajúce, o malé mačatá sa nemá kto na uliciach starať. V lepšom prípade sa na dedinách rozdajú, tak som aj ja prišla k Nancy a som za to vďačná, pretože lepšiu mačku by som si nemohla ani priať. Taktiež tento zákrok môže mačku ochrániť pred mačacími pohlavnými chorobami. A, ako hlavný dôvod je ten, že mačka prestane mať ruju a kocúr prestane značkovať, a tak mačky nebudú mať potrebu utekať zo svojich domovov a budú sa zdržiavať na svojom teritóriu. Bytoví chovateľia mačiek (ako napríklad ja) kastráciu/ sterilizáciu privítajú s nadšením hlavne z dôvodu veľmi častých rují. Veľmi častých rují znamená, že niekedy mala mačka ruju 2-3x za mesiac (u mňa x 2 mačky), hrôza. Pre neznalých, mačka počas ruje prechádza štádiami, keď je najprv veľmi prítulná. U mojich to spočívalo v tom, že na mne cca týždeň pred rujou neustále ležali, spali, maznali sa. Potom nastalo obdobie samotnej ruje, to znamená, že mačka je pripravená na párenie sa. Pre bytových chovateľov to je otravné v tom, že sa mačka neustále váľa po zemi, po stole, po posteli, skrátka kdekoľvek. K tomu sa pridáva otieranie sa o všetko, čo je v ceste (majiteľ, stôl, notebook). Aby toho samozrejme nebolo málo, tak mačky k tomu všetkému neskutočne „škriekajú“ – zvolávajú kocúra. Okrem toho značkujú svoje okolie, dvíhajú zadok pri hladkaní a u nás vyhľadávali mužskú ľudskú pozornosť. Počas ruje dochádza samozrejme k poklesu prijímania potravy, čiže mačka schudne a spí omnoho menej ako obvykle. Skrátka je to neskutočne únavné či už pre mačku alebo majiteľov. Posledná Nancynina ruja ma presvedčila o tom, že už ďalej nejdeme odkladať sterilizáciu, pretože som vďaka jej ruji nespala dobre týždeň.

Ak, chováte bytové mačky, tak ruju má, ako som už spomínala mačka naozaj, naozaj často. S každou rujou a jej následným neoplodnením môže narastať riziko výskytu zápalu maternice a mliečnych žliaz, rakovina vaječníkov, maternice alebo mliečnych žliaz, narastá riziko pyometry, môžu sa vytvoriť rôzne cysty.

Nevykastrovaný kocúry sa často dostávajú do bojov s inými kocúrmi, vylučujú zapáchajúci moč, s ktorým si značkujú svoje teritórium, hrozí im riziko nádoru semenníkov, môže ich stresovať to, ak si nenájdu mačku na párenie.

Celkovo sa mačky po kastrácii/ sterilizácii ukľudnia a prestane toto stresujúce obdobie pre všetkých.

Na záver, nie som zástanca ničoho. Nestaviam sa ani na stranu kastrácii, ani na stranu nekastrovania a množenia. Je mi to v podstate jedno, nech si každý chová svoje zviera, ako chce. Aj nechcené okotenie mačky sa dá vyriešiť. Kopu ľudí hľadá na internete mačiatka. Ja sama som malú Nancy hľadala asi mesiac, pretože všetky mačiatka už boli darované. Moje mačky prešli sterilizáciou, preto, pretože sa to už nedalo naďalej znášať, keďže ich chovám vnútri a občas idú na vodítku von. Samozrejme, chcela som predísť aj prípadným ochoreniam z dôvodu, že sa nemnožia a, ako som spomínala, pri opakujúcich rujach narastajú riziká chorôb. Dopredu s istotou viem, že mačiatka by ani jedna nemala, ani, keby veľmi chcem, pretože k sebe nechcú pustiť žiadnu cudziu mačku.

Ak, má náhodou niekto strach z toho, ako zvládnuť kastráciu/ sterilizáciu, tak len toľko k tomu, že nebolo to tak strašné, ako som si myslela, že to bude. Samozrejme prvé dni boli zlé, ale nebolo to niečo, čo by sa nedalo zvládnuť.

Zdroj: Kastrácia/ sterilizácia mačiek - Lucia Veselá (vesela.sk)

Ramonka a alternatíva ku golieru alebo pooperačnému oblečeniu. (Lucia Veselá)