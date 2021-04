Vedia sa mačky venčiť?

S teplými jarnými dňami som začala Nancy a Ramonu venčiť. Skôr, ako by sa niekto spýtal či z venčenia nie sú v strese, tak nie. Minulý rok moje pokusy o venčenie boli dosť neúspešné a áno pred rokom v strese boli.

Tento rok som na to ale išla inak. Celú zimu som ich učila na postroj, aby si zvykli, že na sebe niečo majú, pretože Nancy s tým mala dosť problém a nevedela s ním chodiť a dávala si ho stále dolu. Časom sa to zlepšilo a začala som ju vodiť na vodítku po dome. Samozrejme, vždy sa hnevala, keď sa “dovenčila” po dome, že nemohla pobehovať kam chcela. Keď sme prvý krát skúsili ísť von, tak sa jej to zapáčilo a vôbec sa už nehnevala. Ramonka to znáša o dosť lepšie a takéto problémy nemala a ani nemá. Biela Nancy sa vonku trištvrtinu času len pasie na tráve, ako koník a Ramonka zvykne pochodovať hore dole a objavovať svet vonku. Venčiť mačku, ktorá žije len vnútri je podľa mňa super. Samozrejme netreba očakávať, že to je ako venčenie so psom a, že nabeháme kilometre, aj keď určite sú, aj také mačky.

Nancy (Lucia Veselá)

Cestovanie s mickami v lete

Na leto by som si určite chcela zaobstarať batoh pre mačky tzv. nosič, aby mohli, keď tak ísť so mnou aj na nejaké výlety, keďže sa mi zapáčili rôzne instagramové účty miciek, ktoré sa venčia po svete… Ak niekto máte skúsenosti s nejakým dobrým batohom, prosím zanechajte mi komentár pod článkom s odporúčaním. Moje preferencie sú najlepšie, aby sa do jedného batohu pomestili obe moje mice. Zas tak veľké až nie sú a na fotkách som videla v batohoch aj psa a mačku spolu.

Na záver

Na záver len dodám, že moje mačky sú plne spokojné so svojou formou života vnútri a chodenia von na vodítku. Nie pre každú mačku je vhodný život vonku a túlanie sa kamkoľvek. Doniesli by si možno aj nejaké choroby, ktoré sa bežne medzi mačkami prenášajú a mohli by nakaziť, aj mňa alebo niekoho z mojej rodiny. Pozrime sa okolo seba, koľko mačiek sa po uliciach túla, koľko z nich je ťažko chorých a nemajú svoje stále domovy a majiteľov, ktorí by im dali lásku. Mačka je empatickejšia a láskavejšia, ako sa môže na prvý pohľad zdať, a ak s mojimi mačkami nie som dlhší čas, tak sú smutné a protestujú formou, že začnú robiť bordel zo smútku za mnou. Myslím, že ľudia, čo chovajú mačky vnútri so mnou budú súhlasiť.

Nancy (Lucia Veselá) Ramona (Lucia Veselá)