Pandémia nie len v životoch nás ľudí, ale po novom aj u koní

Pred pár dňami sa na Facebooku začali vyskytovať informácie o možnom vírusovom ochorení koní. Keďže som v minulosti vlastnila kone a aktívne jazdecky športovala ma táto informácia dosť zaujala.

Žijeme v 21. storočí v roku 2021 a, aj v tomto vyspelom svete máme okolo seba množstvo pandémií o ktorých mnoho z nás možno ani nevie. V ľudskom svete nás ohrozuje koronavírus, ktorý nám zmenil životy a stále sa s tým tak, tak vysporiaduvávame a aj tak, nás stále ohrozuje na životoch a neustále obmedzuje. No, v konskom svete na kone aktuálne útočí herpes vírus simplex EHV-1 a EHV-4. Kone často trpia respiračnými alebo neurologickými problémami. Gravidným kobylám hrozia potraty a mladé žriebätá sú taktiež ohrozené. Je to až zvláštne, ako sa vírusové ochorenia teraz objavujú všade okolo nás. Nie je to tak dávno, čo kone ohrozovala infekčná anémia koní (EIA). Bolo to pár rokov dozadu. V tom období som mala 2 vlastné kone, a teda pred súťažami sme museli kone dávať neustále testovať krvnými testami. Inkubačná doba EIA je 1–3 týždne, ale môže trvať až 3 mesiace. Nič príjemné, no, ako tak sa konský svet vysporiadal z tohto ochorenia, ale doteraz sú stále potrebné krvné testy. Teraz kone znovu ohrozuje už spomínaný herpes vírus, ktorý, ale našťastie nie je prenosný na ľudí.

Na Facebooku kolujú rôzne videá o tom, ako herpes vírus postihuje kone a, ako sa prejavuje. Ohniskom nákazy sa stala Španielska Valencia. Vo Valencii sa konala súťaž a zomrelo tam už niekoľko koní a veľa z nich je žiaľ infikovaných. Situácia je v nedohľadne a FEI (Medzinárodná jazdecká federácia) zrušila všetky súťaže po celej Európe.

Ako sa prenáša?

Herpes vírus sa prenáša vzduchom, čiže sa kôň môže infikovať až na vzdialenosť 5 metrov. No, možností infikovania je viac. Vírus sa môže zachytiť na rôznych predmetoch, ktoré sa medzi koňmi často premávajú (sedlá, kýbliky, fúriky, vidly, a tak ďalej...), taktiež nie je vylúčená nákaza transportom. Vírus sa prichytí niekde v prívesoch na transport koní.

Ako sa prejavuje herpes vírus u koní?

Kmeň EHV-1

Prejavuje sa horúčkami, respiračnými ochoreniami, kašľom alebo výtokom z nozdier. Taktiež sa môže prejaviť aj ako slabosť s nedostatkom koordinácie alebo problémami s vyprázdňovaním.

Kmeň EHV-4

Prejavuje sa podobne, a to, horúčkami, kašľom, čírim nosným výtokom a je tam riziko pridružených bakteriálnych infekcií.

Čo sa robí, ak je kôň infikovaný alebo je podozrenie na infikovanie?

V podstate každý z nás už skoro rok pozná to, ako by sa malo postupovať pri koronavíruse, ak sa infikujeme alebo sme boli v blízkom kontakte s infikovaným človekom.

Pri koňoch tomu nie je inak. Infikované kone alebo kone podozrivé z infikovania je nevyhnutné izolovať od zdravých koní. Následne zviera musí prehliadnuť veterinár, ktorý by mal vykonať nám už známy PCR test z nosohltanu a odobrať krv k analýze.

Karanténa u koní trvá dovtedy, kým koňom nevyjde negatívny test na herpes vírus. Karanténa tak môže trvať aj niekoľko týždňov.

Je dostupná prevencia?

Áno, kone sa môžu očkovať vakcínou proti herpes vírusu simplex EHV-1 a EHV-4, avšak neochráni ich pred neurologickými problémami. Vakcína tak len pomáha oslabiť prenos vírusu z koňa na koňa.

Fotografia z môjho archívu. (Lucia Veselá)

Toto ochorenie určite jazdeckému športu neprospeje. Už koronavírus poriadne zamiešal karty v konskom svete a súťaže, ktoré sa konali, tak sa konali za prísnych podmienok so samozrejmosťou pravidelného testovania na koronavírus. Teraz aktuálne konské vírusové ochorenie pozastavil všetky súťaže a možno aj prevozy, dovozy a kúpu koní po celom svete, najmä po Európe.

Môj názor je, že izolovať choré kone a bojovať proti tomuto vírusu je určite jednoduchšie, ako izolovať nás nepoučiteľných ľudí. Dúfam, že sa z toho všetky infikované kone, čo najskôr vyliečia a straty na koňoch nebudú až tak príliš badateľné a šport sa stane znovu športom, aj keď to, ako sa situácia vyvinie nie je úplne známa, keďže zo súťaží odcestovalo naspäť množstvo koní bez testov. Tieto kone boli zo štátov z celej Európy, ale aj zo Slovenska.

Na záver, chráňme sa proti koronavírusu my ľudia, ako vieme, prežime vo fyzickom a aj mentálnom zdraví aktuálne opatrenia na Slovensku a prajem veľa šťastia, aj všetkým jazdcom a zdravia ich koňom, pretože všetci veľmi dobre vieme, že stačí málo a vírus sa rozšíri všade. Chráňme seba a aj naše zvieratá, pretože práve tie sú s nami už desiatky tisíc rokov a robia nám radosť, pomáhajú nám alebo z nich máme úžitok.

Blog: https://vesela.sk/blog/pandemia-nie-len-v-zivotoch-nas-ludi-ale-po-novom-aj-u-koni/