Je mačacia "reč" zložitá?

Viete, čo vám mačky chcú povedať alebo si myslíte, že vám rozumejú? Toto tvrdenie môže byť správne, avšak, ak poznáte základnú symboliku mačacieho dorozumievania, viete, čo vám mačka chce „povedať“.

Najzákladnejšie dorozumievanie sa

Ak sa o vás mačka otiera, tak tým dáva najavo, že vás prijala do svojho života. Keď vám mačka vyskočí do lona alebo vás začne masírovať so svojimi labkami, tak vám prejavuje svoje sympatie k vám. To akú má mačka náladu, nám môže prezradiť aj jej držanie tela, a to, výraz očí, poloha uší, fúze a tým najhlavnejším ukazovateľom je chvost.

Dorozumievanie sa hlavou

Oči a uši nám môžu toho veľa prezradiť. Vzpriamené uši a doširoka otvorené oči indikujú neutrálnu náladu. Naopak uši natočené do strán a privreté oči indikujú zlosť. Ak má mačka uši sklopené k hlave a široké zreničky, toto značí agresiu mačky. Naopak ak má mačka vzpriamené uši a privreté oči, tak to značí blaženosť.

(Lucia Veselá)

Dorozumievanie sa telom

Ak sa mačka o vás trie chvostom alebo aj celým telom, tak to znamená, že sa vo vašej prítomnosti cíti dobre. Ak mačku hladkáte a ona začne kývať chvostom z boka na bok, tak to značí, že má hladkania dosť a mali by ste prestať. Mačací chvost je zaujímavý v tom, že je to v podstate indikátor nálady. Vztýčená poloha znamená pohodu, trhavé pohyby naznačujú akýsi konflikt, švihanie chvostom znamená netrpezlivosť a zlosť, zvesený chvostík znamená strach. Hravú náladu alebo aj spokojnú náladu značí chvost v tvare otáznika. Ak pri vás mačka spí, vyhľadáva vašu prítomnosť, olizuje sa a pradie, tak vám dôveruje, je šťastná, prejavuje vám náklonnosť a priateľstvo.

Zvukové dorozumievanie sa

Mačky pradú už pri prijímaní potravy, čím vyjadrujú pocit uspokojenia. Ak mačka pri vás pradie, je taktiež spokojná. No, mačky môžu pradieť aj keď rodia, pri bolesti alebo ak zomierajú. Je to spôsobené tým, že vlny vyvolané pradením spúšťajú hojivé mechanizmy. Ak mačka vrčí alebo syčí značí to hrozbu, mačka je agresívna. Sú to signály hnevu. Existuje taktiež mnoho druhov mňaukania a každý má svoj význam. Mňaukajú, ak niečo potrebujú, sťažujú sa, ak chcú vyjadriť nejakú potrebu alebo niečo odmietnuť.

(Lucia Veselá)

Z môjho blogu Lucia Veselá

https://vesela.sk/